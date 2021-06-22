Brawl Stars "Dinazorlu Yaz" güncellemesi yayınlandı!

Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 2017 yılında beta sürümüyle oyunseverlerle buluştu. Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından olan Supercell, popüler strateji oyunu Brawl Stars'ın Haziran 2021 güncellemesini duyurdu. İşte, "Dinazorlu Yaz" güncellemesi yenilikleri!

Supercell, 21 Haziran'da yayınlanan Dinazorlu Yaz (#JurassicSplash) güncellemesi ile heyecanı ikiye katlıyor. Strateji oyunu tutkunları güncelleme ile birlikte yeni iki karakter Buzz ve Griff'e, yeni görsel ve teknik geliştirmeler geldi. İşte, Brawl Stars "Dinazorlu Yaz" güncellemesi yama notları!

BRAWL STARS DINAZORLU YAZ GÜNCELLEMESİ NOTLARI

Ekibe katılan yeni savaşçı: Buzz

Velocirapids'in cankurtaranı olarak Brawl Stars'a eklenen Buzz, bu sezonun yeni Kromatik savaşçısı olarak konumlandırılıyor. Boyu ve kısa kolları nedeniyle işinde pek iyi değil, ancak işini çok ciddiye alıyor ve kuralları uygulamayı, insanlara ne yapmaları ya da ne yapmamaları gerektiğini söylemeyi seviyor.

Ana saldırısı Buzz Eller olan karakter, bu saldırısı ile rakibine geniş açılı 5 tokat atıyor. Buzz'ın süper gücü ise Torpido Atışı. Torpido Atışı ile Buzz, bir halat fırlatarak kendini hedeflediği rakip veya duvarın yanına çekebiliyor, ulaştığı noktadaki rakipleri sersemletebiliyor ve sersemletme süresi katettiği mesafeye göre değişebiliyor. Buzz, Süper yeteneğini yakındaki düşman savaşçılardan pasif olarak şarj edebiliyor, menzili Buzz'ın etrafında bir daire olarak görselleştiriliyor. Buzz iki farklı yıldız gücü ile birlikte geliyor. Güçlü Torpido gücü, Buzz'ın süper saldırılarının minimum sersemletme süresini 0.5 oranında artırıyor. Son olarak Keskin Gözler yıldız gücü ile Buzz, süper doldurma alanını yüzde 33 oranında genişletiyor.

Hem zengin hem tehlikeli: Griff

Destansı savaşçı olarak Brawl Stars'a eklenen Griff, rakiplerini para saldırısı ile etkisiz hale getiriyor. Ana saldırısı Yazı Tura sayesinde Griff, rakiplerine ilerledikçe dağılan 9 adet para fırlatıyor. Para İadesi süper gücü ile Griff, kendi konumuna geri dönen ve her iki yönde hasar veren banknotlar fırlatıyor. Para banknotlarının verdiği hasar, Griff'e olan mesafelerine bağlı olarak artıyor.

Griff tüm bunlarla birlikte Brawl Stars'ın en eğlenceli yıldız güçlerine sahip. Üstü Kalsın ile karakter, ana saldırı hızını artırırken, İş Disiplini eksik sağlığın her 2 saniyede bir yüzde 7 tazelenmesine imkan tanıyor.

Brawl Stars Yeni Aksesuarlar ve Denge Değişiklikleri

Rico: Bir sonraki ana saldırısındaki her mermi, her sekmesinde 300 sağlık iyileştirir.

Lou: Süper alandaki tüm rakiplerin kar konisi ekstra yüzde 50 dolar.

Pam: Bir sonraki saldırısında rakip savaşçıların aldığı her darbe, maksimum cephanelerin yüzde 25'ini kaldırır. Pam, çalınan cephanenin yüzde 50'sini kendisi alır.

Edgar: Alacağı 2000 hasarı engelleyen bir kalkan alır. Kalkan zamanla zayıflar.

Sandy: Bir sonraki saldırısı, rakibin 1,5 saniyeliğine uykuya dalmasını sağlar. Ancak herhangi bir hasar ile uyanabilirler.

Leon: Kendisine ve takım arkadaşlarına görünmezlik alanı yaratmak için lolipopunu düşürür.

Spike: Kendisini ve takım arkadaşlarını korumak için 3500 cana sahip büyük bir kaktüs yaratır.

Ruffs: Hava desteği çağırır. En yakın düşmanın olduğu geniş bir alanı hedefler ve her vuruşta 700 hasar verir.

Gale: Bir hortum oluşturmak için yaprak üfleyicisini kullanır. Bu hortum, onu geçmeye çalışan tüm rakipleri uzaklaştırır.

Stu: Sonraki süper gücü duvarları delip geçerek duvarın parçalarını diğer taraftaki düşmanlara doğru fırlayabilir. Her parça rakiplere 500 hasar verir.

Yeni güncelleme ile gelen bazı düzeltmeler

Elde edilebilecek hiçbir Efsanevi Savaşçı olmamasına rağmen Savaş kutusunda efsanevi oranı görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Dostluk maçlarında Buzz'ın bot olarak çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Sahip olunmayan savaşçılara güç puanı çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Yeni Harita Oluşturucu özelliği olan yavaşlatan zeminin bazı savaşçıları hızlandırması ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Mezar Depremi'nin Jacky'nin Misilleme yıldız gücünü tetiklemesi sorunu düzeltildi.

Carl'ın aynı anda iki kazmaya sahip olmasını sağlayan bir sorun düzeltildi.