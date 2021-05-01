Brawl Stars çöktü mü? Brawl Stars'a neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
Brawl Stars çöktü mü? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tüm dünyada geniş bir kesim tarafından oynanan Brawl Stars'a güncellemeler gelmeye devam ediyor. Peki, Brawl Stars çöktü mü? Brawl Stars'a neden girilmiyor?
Brawl Stars çöktü mü? Brawl Stars'a neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars hakkında merak edilen konuların cevaplarını sizler için derledik.
BRAWL STARS NEKO BEA GELİYOR
Brawl Stars'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama oyuncular tarafından büyük beğeni toplarken heyecan yarattı.
Ancak açıklamanın ardından Brawl Stars'da sorunlar yaşanmaya başladı. Çökme olaylarını inceleyen Downdetector'de saat 11 itibarıyla çok fazla sorun geri bildirimi yapıldı.
BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ?
Brawl Stars'a gelen güncelleme sonrası oyuna pek çok item eklendi. Bunun ardından bazı skinler hediye olarak verildi. Ancak oyuna fazla oyuncunun girmesi nedeniyle uygulamada bazı sorunlar yaşanıyor. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Detaylar gelmeye devam ediyor...