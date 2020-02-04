Brad Pitt'in göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
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Brad Pitt'in göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu

İngiliz film ve televizyon sanatları akademisi ödül töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen ancak geceye katılamayan Brad Pitt, hazırladığı konuşma metnini Margot Robbie'ye okuttu. Pitt, konuşmasında Kraliyetteki görevlerinden ayrılarak Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'e atıfta bulundu.

04.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:36
Brad Pitt'in göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri (BAFTA), 'nin başkenti Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. , törende Once Upon a Time in Hollywood filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncunun hazırladığı konuşma metni ise dikkat çekti.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Brad Pitt, geceye katılamadı. Pitt'in ödülünü almak için sahneye çıkan rol arkadaşı Margot Robbie, oyuncunun hazırladığı özel konuşma metnini okudu. Brad Pitt'in hazırladığı ve Margot Robbie'nin okuduğu metinde en dikkat çeken ayrıntı ise Kraliyet Ailesi'ne yaptığı gönderme oldu.

"ÖDÜLE HARRY ADINI VERECEĞİM"

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere arasında yaşama kararına atıfta bulunulan mektupta Pitt, "Ödüle Harry adını vereceğini çünkü onu ABD'ye götürmekten büyük heyecan duyacağını" söyledi.

WILLIAM VE MIDDLETON GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Törende gülüşmelerin yükselmesiyle araya giren Robbie, "Onun sözleri benim değil" dedi. Töreni ön sıralardan izleyen ve eşi Kate Middleton, yapılan konuşmalara gülerek karşılık verdi.

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