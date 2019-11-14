Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Boyabat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

14.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:14
Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.


Boyabat'tan Kastamonu yönüne giden Bilal Sönmez'in (54) kullandığı 37 LL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 'in (50) kullandığı 37 EZ 300 plakalı minibüs Uzunçay köyü Bozyazı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan sürücü Bilal Sönmez, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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