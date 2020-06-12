Boyabat'ta doğal gaz için ilk kazma vuruldu Boyabat'ta, doğal gaz borularının döşenmesi için çalışmalara başlandı.

Boyabat'ta, doğal gaz borularının döşenmesi için çalışmalara başlandı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın makam odasında buluşan müteahhit firmanın Bölge Müdürü Necmettin Erikçi ve Boyabat sorumlusu Bilal Boztoprak, ilçe merkezindeki doğal gaz borularının döşenmesiyle ilgili sunum yaptı.

Çakıcı ve beraberindekiler, toplantının ardından Camikebir Mahallesi Erenliktepe'deki doğal gaz borularının döşendiği alana giderek çalışmaları izledi.

Çakıcı, yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) tedbirleri kapsamında doğal gaz c¸alıs¸malarına ara verdiklerini ancak bugu¨n yeniden c¸alıs¸maları bas¸lattıklarını söyledi.

Camikebir Mahallesi'nde yılbas¸ına kadar dogˆal gaz verilecek s¸ekilde çalışmaların süreceğini anlatan Çakıcı, "I·ns¸allah 3 ic¸inde tüm ilçemizde konut alanlarına dogˆal gaz verilecek s¸ekilde c¸alıs¸malarımızı gerc¸ekles¸tiriyoruz. Boyabat için çalışıyoruz, Boyabatlılar için çalışıyoruz. Geç olsun ama güç olmasın diyoruz." dedi.

Boyabatlı annelere soba yakmaktan, kül dökmekten kurtaracaklarına dair söz verdiklerini dile getiren Çakıcı, "Sırtımızda taş taşıyacağız, doğal gazı sizlere yaktıracağız. Firma yetkililerine de teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Erikçi de Camikebir Mahallesi'nin tamamına yıl ic¸inde dogˆal gaz verilmesini planladıklarını kaydetti.

Programa Boyabat Belediye Başkan yardımcıları Kadir Çeltikçi, Hüseyin Ceylan ve belediye birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA