Boyabat ilçesinde çocuklara özel sokak gösterileri düzenlendi
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Boyabat ilçesinde çocuklara özel sokak gösterileri düzenlendi

Boyabat ilçesinde çocuklara özel sokak gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel sokak gösterileri düzenlendi.

Boyabat ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel sokak gösterileri düzenlendi.

Boyabat Belediyesi ev sahipliğinde Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi ekibince farklı mahallelerde yapılan gösterilere çocuklar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere, belediye olarak her zaman olduğu gibi güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının insanlara birçok etkinliği hatırlattığını ifade eden Çakıcı, "Pandemi dolayısıyla mahalle iftarları düzenleyemedik, vatandaşlarımızın sokaklarına gidelim 65 yaş üstü olan büyüklerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bizi seyretsinler, çocuklarımızla da karşı karşıya gelerek ramazan ayının ruhunu yaşatalım istedik." dedi.

Çakıcı, gösterileri izlemeye gelen çocuklara hikaye kitapları da hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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