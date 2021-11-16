Boyabat Belediyesi ücretsiz cenaze hizmeti vermeye başladı

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını bildirdi.

Çakıcı, AA muhabirine, hayata geçirdikleri yeni hizmetin hayırlı olmasını diledi.

İlçedeki tüm defin işlemlerinin artık ücretsiz yapılacağını vurgulayan Çakıcı, "Artık vatandaşımız 188'i arayacak, 'Benim cenazem var, yakınım öldü' diye bize bildirecek. Belediye cenaze aracımız gidecek, bize ölüm kağıdı verilecek. Cenaze alınıp buraya getirilip yıkandıktan sonra mezarlığa defnedilecek. Cenaze köyde ise sadece belediyemiz aracıyla köye nakledilecek. Vatandaşımız hiçbir para ödemeyecek ancak vatandaşımız, 'Ban belediyeye bağış yapmak istiyorum, bir cenazenin masraflarına hayrım için katkıda bulunmak istiyorum' derse Mezarlıklar Müdürlüğümüze bağışta bulunabilecek." ifadelerini kullandı.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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