Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor
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Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor

Boyabat Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Kent Meydanı'nın alt kısmındaki 400 araç kapasiteli kapalı otopark, Ramazan ayı içerisinde Boyabat halkının hizmetine açılacak.

19.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:31
Boyabat 400 araçlık otoparka kavuşuyor

Boyabat Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Kent Meydanı'nın alt kısmındaki 400 araç kapasiteli kapalı otopark, Ramazan ayı içerisinde Boyabat halkının hizmetine açılacak.

Boyama işlemi ve çizgi çalışmaları yapılan kapalı otopark ile ilgili açıklama yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "2016 yılında yapımına başladığımız; içerisinde tüm kamu kurumları, ticari ve sosyal alanlar ile belediyemizin yer alacağı Kent Meydanı projemizi yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. İlk etapta Kent Meydanımızın altında yer alan 400 araç kapasiteli kapalı otoparkımızı Ramazan ayı içerisinde halkımızın hizmetine açmış olacağız. 2023 vizyonu ile hayat bulan projeleri Boyabatımıza kazandırmakla birlikte park sorunu da artık tarih olacak" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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