Bougainville: Dünyanın 'en yeni ülkesi' için referandumdan evet çıktı

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46

Güney Pasifik'teki Bougainville Adası bağımsızlık için ilk adımı attı. Papua Yeni Gine'ye bağlı adada halk, referandumda ayrı bir ülke olmak için oy kullandı. Port Moresby yönetiminin bu sonucu onaylaması durumunda Bougainville en yeni ülke olarak kayıtlara geçecek.



Bougainville Referandum Komisyonu, 181 bin 67 kişinin yüzde 98'nin bağımsızlık yönünde oy verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle