Bougainville: Dünyanın 'en yeni ülkesi' için referandumdan evet çıktı
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Bougainville: Dünyanın 'en yeni ülkesi' için referandumdan evet çıktı

Güney Pasifik'teki Bougainville Adası bağımsızlık için ilk adımı attı. Papua Yeni Gine'ye bağlı adada halk, referandumda ayrı bir ülke olmak için oy kullandı. Port Moresby yönetimi'nin bu sonucu onaylaması durumunda Bougainville en yeni ülke olarak kayıtlara geçecek.

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46
Bougainville: Dünyanın 'en yeni ülkesi' için referandumdan evet çıktı

Güney Pasifik'teki Bougainville Adası bağımsızlık için ilk adımı attı. 'ye bağlı adada halk, referandumda ayrı bir ülke olmak için oy kullandı. yönetiminin bu sonucu onaylaması durumunda Bougainville en yeni ülke olarak kayıtlara geçecek.


Bougainville Referandum Komisyonu, 181 bin 67 kişinin yüzde 98'nin bağımsızlık yönünde oy verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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