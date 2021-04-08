Boston Türk Film Festivali başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boston Türk Film Festivali başlıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Boston Türk Film Festivali başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festivalde çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı seyirciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festivalde çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı seyirciyle buluşacak.

Festival programında Reha Erdem'in son filmi "Seni Buldum Ya!", Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Serhat Karaaslan'ın "Görülmüştür", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs" ve Barış Atay'ın "Aden" isimli uzun metraj filmleri yer alıyor.

Program da ayrıca Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri" ve Elizabeth Lo'nun "Stray" isimli belgeselleri de gösterilecek.

Kuruluşu 2001 yılına dayanan festivalde uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2006'dan bu yana her yıl düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan filmlerden bir seçki de yer alıyor.

Festival kapsamında ayrıca Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.

Boston Türk Film Festival programı hakkında daha fazla bilgiye "www.BostonTurkishFilmFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Cansu Dere Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boston Türk Film Festivali başlıyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:26:49. #1.15#
title