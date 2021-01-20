Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı

Bir şahıs doğuştan engelli olan 3 patili köpeği 'Bella'yı ilk defa kar görecek olması nedeniyle Bostancı sahile gezmeye götürdü. O sırada köpeği ile sahilde gezen bir Rus kadın, Bella'nın oyun için köpeğine koştuğunu gördü ve Bella'yı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, geçen günlerde Bostancı sahilde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs engelli olan köpeği 'Bella'yı kar yağışından sonra gezdirmek istedi. Şahıs daha sonra, ilk kez kar gören köpeğini karların üzerinde koşması için serbest bıraktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

O sırada bir Rus kadın da olayın yaşandığı alanda köpeğini gezdiriyordu. Bella, golden cinsi köpekle oynamak için koştuğu anda Rus kadın 'Bella'yı üç yerinden bıçakladı ve daha sonra kaçtı.

"SİZ KENDİNİZİ NE ZANNEDİYORSUNUZ BE!"

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan aktivist Sinem Umaş, "Köpek oynamak istemiş koşmuş amacın ne? Bıçaklamak ne demek? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz be! Şehrin göbeğinde köpek bıçaklıyorsunuz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BELLA'NIN DURUMU AĞIR

Köpek bıçaklayan bir kadının hayvansever olamayacağını vurgulayan Umaş kadının 2 köpeği olduğunu belirtti. Bella'nın 3 saat ameliyat geçirdiğini de aktaran Umaş köpeğin durumunun ağır olduğunu söyledi.

GÖRENLERDEN YARDIMCI OLMASINI İSTEDİ

Takipçilerine seslenen aktivist kadının eşkalini paylaşarak görenlerin kendisine ya da aileye ulaşmasını istedi. Öte yandan olay sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti ve konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.