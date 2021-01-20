Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı

20.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:12

Bir şahıs doğuştan engelli olan 3 patili köpeği 'Bella'yı ilk defa kar görecek olması nedeniyle Bostancı sahile gezmeye götürdü. O sırada köpeği ile sahilde gezen bir Rus kadın, Bella'nın oyun için köpeğine koştuğunu gördü ve Bella'yı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, geçen günlerde Bostancı sahilde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs engelli olan köpeği 'Bella'yı kar yağışından sonra gezdirmek istedi. Şahıs daha sonra, ilk kez kar gören köpeğini karların üzerinde koşması için serbest bıraktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

O sırada bir Rus kadın da olayın yaşandığı alanda köpeğini gezdiriyordu. Bella, golden cinsi köpekle oynamak için koştuğu anda Rus kadın 'Bella'yı üç yerinden bıçakladı ve daha sonra kaçtı.

"SİZ KENDİNİZİ NE ZANNEDİYORSUNUZ BE!"

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan aktivist Sinem Umaş, "Köpek oynamak istemiş koşmuş amacın ne? Bıçaklamak ne demek? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz be! Şehrin göbeğinde köpek bıçaklıyorsunuz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı

BELLA'NIN DURUMU AĞIR

Köpek bıçaklayan bir kadının hayvansever olamayacağını vurgulayan Umaş kadının 2 köpeği olduğunu belirtti. Bella'nın 3 saat ameliyat geçirdiğini de aktaran Umaş köpeğin durumunun ağır olduğunu söyledi.

GÖRENLERDEN YARDIMCI OLMASINI İSTEDİ

Takipçilerine seslenen aktivist kadının eşkalini paylaşarak görenlerin kendisine ya da aileye ulaşmasını istedi. Öte yandan olay sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti ve konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı
Haber Yorumları (2)
SABRİ: Cezası 500 TL. O da sahipli olduğu için. Mal hükmünde çünkü köpek, devletimiz hayvanları canlı olarak görmüyor. Yasa çıkacak diyorlar 20 senedir, hani nerede? Adam bıçaklayanın aynı gün serbest bırakıldığı ülkede bunlara sıra gelene kadar. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAĞIZ: Bu nasıl caniliktir
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:22:13. #1.15#
title