Bosna Hersek ile Sırbistan Arasında "Kosova" Gerginliği

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in, "ülkesinin Kosova'yı tanıyacağını umduğu" yönündeki açıklaması, 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak gören Sırbistan'da tepkiye yol açtı.



Boşnak lider, Alman Deutsche Welle'ye röportajında, Bosna Hersek'in Kosova'nın bağımsızlığını tanıyacağını umduğunu ifade ederken, röportajın bu kısmının Sırp medyasında "Bosna Hersek Kosova'yı tanımalı" olarak servis edilmesinin akabinde Sırbistanlı yetkililer İzetbegovic'e tepki gösterdi.



Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, yaşananların ardından perşembe günü Milli Güvenlik Konseyinin toplanacağını belirterek, İzetbegovic'in Kosova ile ilgili açıklamasının da ana gündem maddesi olacağını söyledi.



Stefanovic, İzetbegovic'in Kosova ile ilgili açıklamasının "iyi niyetli olmadığını" ve "zararlı bir hamle olduğunu" savundu.



Sırbistan hükümetinin Kosova ve Metohiya Ofisi Müdürü Marko Djuric de Boşnak siyasetçinin açıklamalarını "skandal" ve "şok edici" olarak nitelendirdi.



Sırp medyasına yansıyan farklı yorumlara İzetbegovic'in basın ofisinden de tepki geldi. Yapılan açıklamada, Boşnak liderin açıklamalarının Sırp medyasındaki yorumlanışının "siyasi sorun teşkil ettiği" belirtildi.



Bosnalı Sırplar Kosova'nın tanınmasına karşı



Bosna Hersek'in herhangi bir ülkenin bağımsızlığını tanıyabilmesi adına karar verici mekanizma Devlet Başkanlığı Konseyi. Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeden oluşan Konseyin, böyle bir karar alması için üç üyenin de uzlaşması gerekiyor.



İzetbegovic, söz konusu röportajında, sadece Kosova'nın tanınmasında değil, bu ülkeyle ilişkilerin iyileştirilmesi ve vize serbestisi konularında da uzlaşı şartı gerektiğini hatırlatarak, öncelikli olarak teknik sorunların çözülmesi ve insanların iletişiminin sağlanmasını talep edenin de bizzat kendisi olduğunu vurguladı.



Boşnak lider, Bosna Hersek-Kosova ilişkilerinde "frene basan" tarafın, Bosna Hersekli Sırp siyasetçiler olduğunu ifade etti.



İzetbegovic'in Kosova ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic ise İzetbegovic'in izlediği politikanın son derece yanlış olduğunu savundu.



Bosnalı Sırp lider, Kosova'yı hiçbir zaman tanımayacaklarını vurgulayarak, bu yönde bir oylama olması halinde de veto hakkını kullanacağını söyledi.