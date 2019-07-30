Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde uygunsuz vaziyette bastı! Ortalık karıştı

Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde uygunsuz vaziyette bastı! Ortalık karıştı

Zonguldak'ta bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşini, ayrılmalarına neden olan kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkelenen adam, eşini ve ablasını darbetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.'yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

OTOMOBİLDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.'yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.

KENDİSİNİ DÖVEN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.'yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi L.K.'dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (18)

  • ADSIZ:
    niye bi tek zonguldaktamı oluyor bu konyada olmuyormu veya başka illerde ne saçma bir yorum
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  • CENGO:
    Ufacık tartışmalarda bile boşanma kartını açıyor eşler.nerde o eski ölüme kadar süren evlilikler.
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  • ATMA CENGO DÜŞÜN:
    Şu her türlü şiddetin sineye çekildiği ölüme kadar evlilikler mi?
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  • VATANDAŞ:
    EVET GENELLİKLE ÖLÜMLE SONUÇLANIYORDU SONLARI BİRİ MEZARA DİĞERİ CEZAEVİNE. . . BOŞANMA DİNİMİZDE HELALDİR OLMUYORSA ZORLAMAMAK LAZIM. . .
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  • HALİT ÇETİN:
    bence öyle bir dava açmalıki adamı dikinden tavana asma cezası verilmeli. :)) İran bu işi iyi yapıyor aslında. bizde istiyoruz. Özellikle bu aldatma olaylarının önüne geçilir.
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  • YİĞİT ALP:
    bana ne??????? suriyeliler hazır bayrama gidiyor kapatın kapıları geri almayın. bu ülkede bayram tatiline kaç kişi gidebiliyor. . . . . . . . . . . kapısını kapatıp üç gün evden çıkmayanlar var. . . . . . . . . . .
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  • BELA KADİR:
    ellerinden öpüyorum kardeşimin özgürlük adı altında toplumun dengesini değiştirdiler benim başıma gelse muhtemelen cezaevine girerdim
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