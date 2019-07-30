Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde uygunsuz vaziyette bastı! Ortalık karıştı
Zonguldak'ta bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşini, ayrılmalarına neden olan kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkelenen adam, eşini ve ablasını darbetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.'yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
OTOMOBİLDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE BASTI
Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.'yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.
KENDİSİNİ DÖVEN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.'yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi L.K.'dan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Zonguldak ve ilçelerine çok acele imam aranıyor.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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niye bi tek zonguldaktamı oluyor bu konyada olmuyormu veya başka illerde ne saçma bir yorumYayından Kaldır
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Ufacık tartışmalarda bile boşanma kartını açıyor eşler.nerde o eski ölüme kadar süren evlilikler.Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Şu her türlü şiddetin sineye çekildiği ölüme kadar evlilikler mi?6 1 Yayından Kaldır
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EVET GENELLİKLE ÖLÜMLE SONUÇLANIYORDU SONLARI BİRİ MEZARA DİĞERİ CEZAEVİNE. . . BOŞANMA DİNİMİZDE HELALDİR OLMUYORSA ZORLAMAMAK LAZIM. . .5 Yayından Kaldır
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bence öyle bir dava açmalıki adamı dikinden tavana asma cezası verilmeli. :)) İran bu işi iyi yapıyor aslında. bizde istiyoruz. Özellikle bu aldatma olaylarının önüne geçilir.Cevap Yaz 65 32 Yayından Kaldır
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KADIN YAPARSA NERESİNDEN ASILMALI :)))))6 Yayından Kaldır
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Aldatan kadınları neyinden asacan peki?3 Yayından Kaldır
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bana ne??????? suriyeliler hazır bayrama gidiyor kapatın kapıları geri almayın. bu ülkede bayram tatiline kaç kişi gidebiliyor. . . . . . . . . . . kapısını kapatıp üç gün evden çıkmayanlar var. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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ellerinden öpüyorum kardeşimin özgürlük adı altında toplumun dengesini değiştirdiler benim başıma gelse muhtemelen cezaevine girerdimCevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
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