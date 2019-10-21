Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı

Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı

İstanbul'da eşinden boşanan bir kişi, otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı.

21.10.2019 11:21
Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı

İstanbul'da, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka camı ve yan kapılarına 'Boşandım çok mutluyum' yazısı yazdıran kişi, damat gibi giyindi. Daha sonra da araç konvoyu oluşturup kornalara basarak tur attı.

"EVLENDİĞİM İNSAN YANLIŞ BİR İNSANDI"

Yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, "Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın?" sorusu üzerine, "Boşandım çok mutluyum. 2 yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (10)

  • UTLU:
    Her ikisi de evlenmek için evlenselerdi iş buralara gelmezdi. En azından birisi eğlenmek için evleniş olmalı. . .
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  • AYYILDIZ TİM:
    Aslında her erkeğin böyle olması lazım yani karısından boşanan her erkeğin bu adam gibi mutluluk turu atması lazım
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  • FIRTINA FERHAT AĞA:
    Her erkek ilk ayrılmada mutlu olur ama 1 ay sonra pişmanlık başlar alkol içer sonra uyuşturucu derken bir bakmışsın travesti olmuş. . . Psikolojik sorunlar başlıyor
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  • AHMET HÜSREV:
    Sanırım tecrübe konuşuyor işlerin nasıl ? Gerçi kış geliyor havalarda soğumaya başladı yolların kenarında fazla kalma üşütür hasta olursun.
    3 Yayından Kaldır
  • AHMET HÜSREV:
    Sanırım tecrübe konuşuyor işlerin nasıl ? Gerçei kış geliyor havalarda soğumaya başladı yolların kenarında fazla kalma üşütür hasta olursun.
    4 Yayından Kaldır
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