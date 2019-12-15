Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı
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Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Diyarbakır'da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralanırken iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

15.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:03
Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Diyarbakır'da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde kırsal Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgada tüfekle yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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