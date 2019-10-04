Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

Yaklaşık 8 aydır evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı. Saat, geçtiğimiz günlerde aylardır ayrı olduğu evine geri döndü.

04.10.2019 11:19
Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

2014 senesinde nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde kriz çıkmış ve çift aylardır bir araya gelmiyordu. Evliliklerinde büyük sorunlar yaşana Beren Saat'in ünlü bir DJ ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Boşanacakları konuşulan çiftten ise herkesi sevindiren bir haber geldi.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Haklarında her gün farklı bir iddia edilen çiftten ise müjdeli haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; çift aylar sonra barıştı. Bir süredir eşiyle aynı evde yaşamayan çiftten Beren Saat, 1 hafta önce evine geri döndü.

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YORUMLAR (18)

  • MİKROP:
    yine mi kurtulamadık bunlardan. . . kenan ne mide varmış sende boynuz üstüne boynuz hala devam
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  • İYİ İNSAN:
    MİKROP İŞTE İLLA ZEHİRLEYECEKBIRAK BARIŞSINLAR YOKSA SENİNGÖZÜNMÜ VAR. . .
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  • INSAN:
    Malasef geçlerimiz bu tür programları seyrediyorlar.Bana göre bu tür programlar arttikça;toplum yozlaşır,insanlar duyarsız kalır çevredeki önemli sorunlardan
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Evliliklerde bir süre ayrı kalmalara TENEFFÜS DENİR, AMA NE YAPILDIĞI SÖYLENMEZ. . . !!!
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  • ANONİM HAYKIRIŞ:
    Ünlü olsun olmasın insanların özel hayatları bizi asla ilgilendirmez. . Faydasız haberlerden sakınalım. .
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  • TSUNAMİ_KAMİL:
    Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez evet.o zaman bu o kimselerin özel hayatları niçin her gün haber yapılır.bir tane adam akıllı bi haber olmaz mı.yok Behlül amcasının bilmem neyini öptü.yok Adnan’ın karısı başkasına yar oldu.yok Kenan’ın eşi dj’le Bilmem ne yaptı.sürmanşet haber yapılıyor bunlar.yapılmasın arkadaşım.yapılmasın ki millette bu ahlaksızlara benzemesin.
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