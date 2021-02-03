Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)
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Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)

03.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:13
Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece evinde boş zannedip Rus ruleti oynadığı tabancanın ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği iddia edilen Ümit Cila (44) için Yenimahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece evinde boş zannedip Rus ruleti oynadığı tabancanın ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği iddia edilen Ümit Cila (44) için Yenimahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cila, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)
Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)
Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN

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