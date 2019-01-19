Boş Konutlara Seçmen Kaydı Yapan Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Yakayı Ele Verdi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı bir kişi, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı şüpheli memur hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.'nin, ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydettiği belirlendi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

'RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.'yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.S.'nin yapılan incelemesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken 2 yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.Ö.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA