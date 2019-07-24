Boris Johnson İngiltere Başbakanı oluyor: İlk istifa Maliye Bakanı Philip Hammond'dan geldi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson, bugün ülkenin başbakanı olacak. Boris Johnson'ın göreve başlamasından önce, Başbakan Theresa May'in kabinesinden istifa haberleri gelmeye başladı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) gerçekleştiremediği için istifa etmişti.

May'in ilerleyen dakikalarda Buckingham Sarayı'na giderek İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e istifasını sunması bekliyor.

Daha önce Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson ise, Kraliçe II. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesinin katılımıyla yapılan oylamada Johnson, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakarak, partinin lideri seçilmişti.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg, Boris Johnson'ın Dominic Cummings'i üst düzey danışman olarak atayacağını duyurdu.

Cummings, Brexit referandumu öncesinde İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunan grubun kampanya yöneticiliğini yapmıştı.

Başbakan Theresa May, her hafta düzenlenen ve milletvekillerinin Başbakan'a sorular yönelttiği parlamento oturumuna bugün son kez katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Ruth Cadbury, May'e başbakanlık koltuğunu "Müslümanları şeytanlaştıran, Donald Trump'a boyun eğen" birine devretme konusunda ne hissettiğini sordu. May, "Kabinesinde görev yapmış, muhafazakar ve Brexit ile ülkesini parlak bir geleceğe ulaştırma sözü vermiş birine görevi bırakmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

İngiltere, AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.