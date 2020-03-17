Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu - Haberler
Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel

Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un babası Stanley Johnson, oğlunun koronavirüs tedbiri kapsamında dün yaptığı sosyal izalasyon çağrısına uymayacağını ve bara gitmeye devam edeceğini söyledi.

17.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:09
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu

İngiliz kanalı ITV'de yayımlanan 'This Morning' programına katılan 79 yaşındaki Stanley Johnson, tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Stanley Johnson, dün İngiltere Başbakanı olan oğlu Boris Johnson'ın virüse karşı tedbir almak amacıyla halkı kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve sosyal uzaklaşmaya çağırmasına rağmen bara gitmeyi devam edeceğini belirterek "Eğer bara gitmem gerekiyorsa tabiki de gideceğim" dedi.

"İŞLETMELER İÇİN KÖTÜ OLUR"

Stanley Johnson, stüdyodaki bir konuğun 'Neden gitmeniz gereksin ki?' sorusunu ise 'müşterilerin barları bir anda terk etmesinin işletmeler için kötü olduğunu' söyleyerek yanıtladı.

BORİS JOHNSON 70 YAŞ ÜZERİN ÖZELLİKLE UYARMIŞTI

Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "Şimdi herkesin başkalarıyla zorunlu olmayan teması durdurma ve tüm gereksiz seyahatleri durdurma zamanı. Barlardan, kulüplerden, tiyatrolardan ve diğer sosyal mekanlardan kaçınmalısınız" demişti. Johnson ayrıca, bu tavsiyelerin özellikle 70 yaş üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar ve hamile kadınlar için önem arz ettiğini vurgulamıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar 1.543 koronavirüs vakası görülürken, 55 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu

Haberin Videosu:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
EURO 2020 ertelendi, Merih ve Cenk'in paylaşımları sosyal medyayı yıktı Haber
EURO 2020 ertelendi, Merih ve Cenk'in paylaşımları sosyal medyayı yıktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mehmet Ersoy Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Guido Senia Rita Wilson Özge Ulusoy
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:13:17. #1.15#