İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Leeds sokaklarında bir vatandaş tarafından protesto edildi

06.09.2019 14:55

Bir türlü çözülemeyen Brexit krizi hükümet ve halkın arasını açtı. Johnson, May'den devraldığı başbakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana hamleleriyle tepki çekiyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a karşı tepkiler büyüyor. Sadece vatandaşlar değil İngiliz medyası da Johnson'a oldukça tepkili.

"SENİN BRÜKSEL'DE OLMAN GEREKİR"

Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasa tasarısını kabul etmesinin ardında 15 Ekim'de erken seçime gidilmesini öneren Johnson, BBC muhabirine Brexit'i bir kez daha ertelemenin ülkenin aleyhine olacağını anlatıyordu. Bu sırada Başbakan Johnson'un yanına yaklaşan Leedsli bir vatandaş "Halkla oyun oynuyorsun. Burada değil, Brüksel'de olman gerekir" diyerek Johnson'ın AB ile bir anlaşma müzakere etmediğini söyledi. Johnson ise cevap olarak, AB ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

PARLAMENTOYU TATİL KARARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, başkent Londra'daki Downing Sokağı yakınlarında protesto edilmişti.