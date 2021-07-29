'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında
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'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında

'Borç' kavgasında tabancayla öldürüldü; 3 kişi gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da Veysel Yiğit (34), borç olarak verdiği parayı istemek için gittiği Bayram T.'nin (35) çıkan kavgada tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'da Veysel Yiğit (34), borç olarak verdiği parayı istemek için gittiği Bayram T.'nin (35) çıkan kavgada tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bayram T. ve olaya karıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'ta meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Veysel Yiğit, arkadaşları Kamuran K. (38) ve Osman Ç. (48) ile birlikte iddiaya göre borç olarak verdiği parayı istemek için Bayram T.'nin yanına gitti. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram T., tabancayla ateş ederek Veysel Yiğit'i karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yiğit ile aldığı darbeler sonucu yaralanan Bayram T., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı bulunan Veysel Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen ve 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma' ile 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunan Bayram T. ve kavgaya karıştığı öne sürülen Kamuran K. ve Osman Ç., polis tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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