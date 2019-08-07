Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

2014 senesinde dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Çıkan haberler hakkında konuşan Ortaç, iddiaları yalanlamayarak "Yani şimdi ben ne desem" demekle yetindi.

07.08.2019 10:34
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

2014 senesinde muhteşem bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan çifti yarın boşanıyor. Konu hakkında konuşan Ortaç ise iddiaları yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.

EVLİLİKTE MUTSUZ SON

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ve bir ara avukatına boşanma talimatı veren Serdar Ortaç'ın evliliği hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, çift yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

"BEN ŞİMDİ NE DESEM"

Müge Dağıstanlı'nın canlı yayında aradığı Serdar Ortaç, iddiaları yalanlamak yerine uçakta olduğunu belirterek "Yani ben şimdi ne desem" demekle yetindi. Loughnan ise sunucuların attığı mesajı gördü ancak cevap vermedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

  • MERHABA:
    Haklısın her kes kendi hayatina kendi işine bakmalı başkalarının hayatı bizi iyqilendirmez önce insan kendine bakmalı sonra başkalarını yarqılamalı.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • SEVILAY01:
    BU KADINI ZATEN HIC SEVEMEDIM- ÜNLÜ OLMAK ICIN - SERDAR IN DA PARASI VAR DIYE ADAMLA EVLENDI- BABASI YASINDA ADAMLA SONRA SEYMA SUBASI GIBI HAYATINI YASADI- KAMERA ÖNÜNDE TUHAF HAREKETLET- YAZIK SERDAR a - AMA ONUN DA SUCU VAR- NE LAZIMDI SANA GENC KADIN
    Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • VOLTRAN:
    zaten kendinden buyük işlere kalkışmıycaksın kalkışınca a işin sonu boyle parayla sadet olunduğu nerde görüşmüş kafayı kullan be kardeşim bu işin birda yaşlılık zamanı var böyle bir kadın isteyerek kimle yaşlanır
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • 12345:
    BU MAGAZİN PROGRAMI ADI ALTINDA GIYBET YAPANLAR SİZİN HAKKINIZDA Bİ HABER YAPILSA HEMEN AĞLAYIP DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPARSINIZ. MİLLETİN YEDİ CEDDİNE KADAR İFŞA EDİP ELİNİZE NE GEÇİYOR.
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.