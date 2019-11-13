Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti

13.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:49

İrlandalı manken eşiChloe Loughnan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç'ın yıllardır bağımlısı olduğu kumara geri döndüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın Kıbrıs'ta verdiği bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği konuşulmaya başlandı.

KUMARA GERİ DÖNDÜ

5 yıllık eşinden boşanan ve MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı hayatının en zorlu virajında, Chloe sayesinde bıraktığı kumara geri döndü.

2016 yılına ait bir fotoğraf

120 BİN DOLAR KAYBETTİ

Boşandıktan sonra zor günler geçiren ve yeni şarkı yapmak için sosyal medya hesabını da kapatan Ortaç geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs'a gitti. Milliyet'in haberine göre 50 yaşındaki şarkıcının bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği söyleniyor. İddiaya göre Ortaç, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek.

MİLYONLARCA LİRA KAYBETMİŞTİ

Serdar Ortaç'ın kumar tutkusuna eşi Chloe Loughnan'ın müdahale ettiği ve çiftin bankada ortak bir hesap açtıkları konuşulmuştu. Ortaç bir röportajında ise kumardan milyonlarca lira kaybettiğini evini dahi krediyle aldığını söylemişti.