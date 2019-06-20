Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor
Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çeken Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
15 ay önce Feyza Aktan'ın hamile olmasıyla aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in mutluluğuna gölge düştü. Deniz'in eşinden boşanma kararı aldığı iddia edildi.
EVLİLİK BİTİYOR
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; geçtiğimiz Babalar Günü'nde imalı bir mesaj yayınlayan Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan boşanmak istiyor. 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.
YAYIN YASAĞI KONULDU
Haklarında çıkan birçok boşanma haberini yalanlayan ikilinin çekişmeli bir boşanma davasıyla evliliklerini sonlandıracaklarını söylendi. Bunun yanı sıra gizli görülen dava dosyasında yayın yasağı konuldu.
"ELİMİZDEN ACIMADAN ÇALINDI"
Özcan Deniz Babalar Günü paylaşımında, "Sen yaşadığın her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizde acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar günüm kutlu oldu" demişti.
27 yaşındaki Feyza Aktan ile 47 yaşındaki Özcan Deniz'in Kuzey adını verdikleri bir de oğulları var.
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babasi yasinda adamla evlendi cocuk yapti simdi gelsin paraciklar feyza aktan ayrica feyza 27 degil 24 yasindadir!!! Biktik bunlardan artik baban yasinda ki adamla ne isin var!!topluma kötü örnek oluyorsunuz!!ikinci seyma vakasiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hiç şaşırmadım baştan belliydi amaç çocuk sahibi olmaktı yakındır Alişan ya da diğerleri de boşanırCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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hareketlere bak adam kac yasinda verdigi pozlara bak o dilini keserler özcan efendi olCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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EEEE YANİ !!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır