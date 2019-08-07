Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı

07.08.2019 09:40

Son bir yıldır boşanma iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı.

VİRÜS KAPTI İDDİASI

2014 yılında romantik bir düğünle evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı gündemden düşmezken bir gelişme daha yaşandı. Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında sunucu Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

VİRÜSÜ KENAN DOĞULUDAN KAPTI

Diğer bir çarpıcı iddiaya göre ise, geçmişe dönük taramalarda virüsü eşi Kenan Doğulu'dan kaptığı saptandı.

EVLİLİĞİ İLE İLGİLİ KONUŞMADI

Güzel oyuncu, bundan birkaç gün önce çiçek seçerken muhabirler tarafından görüntülenen ancak kendisine evliliğiyle ilgili yöneltilen soruları cevapsız bırakmıştı.