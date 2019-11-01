Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

01.11.2019 18:53

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza büründü.

HAVA SICAKLIĞI YENİDEN YÜKSELECEK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. Hafta sonu yağışın beklenmediği Bolu'da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA