Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü
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Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü

İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son durumu havadan görüntülendi. Restorasyon çalışmalarının yavaş ilerlediği gözlendi.

26.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:03

'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali havadan görüntülendi. Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı bu günlerde yalının restorasyon çalışmalarının ağır ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.

YALIDA SON DURUM

İstanbul Boğazında 2018 Nisan ayında yaşanan olayda, dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev gemi tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, yalıda restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı bu günlerde gözler tekrar İstanbul Boğazına çevrildi. Kazanın ardından restorasyona başlanan yalının bir bölümü onarılırken, restorasyon çalışmalarının oldukça yavaş ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü
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