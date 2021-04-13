Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?
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Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu covid salgınıyla beraber gündeme sıkça gelmeye başladı. Havaların bir türlü ısınmamasından dolayı her insanın sıkça yaşayabileceği boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısının nedenleri nelerdir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? gibi soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

Hava sıcaklıklarının bir türlü normale dönmemesi ve mutasyonlu koronavirüs vakalarının ülkemizde artış göstermesiyle birlikte bir çok kişinin hayatını zorlaştıran boğaz ağrısı tekrar gündeme geldi. Bir çok kişi internette son dönemde dünyanın başına bela olan koronavirüsün belirtilerini araştırırken, en fazla merak edilen sorular ise "Boğaz ağrısına ne iyi gelir? , Boğaz ağrısı korona belirtisi midir?, Boğaz ağrısı nasıl geçer? " oldu.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısına iyi gelen bazı yöntemler;

-Kaya tuzlu ya da normal tuzlu su ile gargara

Ilık suyun içerisine ilave edilen tuz ile yapılan gargara boğazlardaki mikropların etkisini azaltıp rahatlamaya neden olacaktır.

-Ilık bitkisel çayların tüketimi

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

ADAÇAYI

Anti mikrobiyal ve antiseptik özelliğe sahip olan ada çayı aynı zamanda iyi bir iltihap sökücüdür. Bu nedenle boğaz ağrısı yaşayan hastaların ada çayı ile gargara yapılması ağrıyı azaltmada etkili olacaktır.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Anti-enflamatuar ve antioksidan özelliğe sahip olan Meyan kökü çayı tüketilmesi halinde sadece boğaz ağrısına değil ağız içerisindeki yaraların iyileşmesinde de çok önemli rol oynar.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

PAPATYA ÇAYI

Tıpkı adaçayı ve meyan kökü çayı gibi antienflamatuar özelliğe sahip papatya çayı ılık tüketilmesi halinde boğaz ağrısına iyi geldiği bilinmektedir.

-BAL

Balın sade tüketimi olduğu kadar çay ve gargaralara katıldığında boğaz enfeksiyonlarındaki etkili olduğu, ağız içi yaraların iyileşmesinde önemi uzun zamandır bilinmektedir.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

-ILIK LİMON SUYU İLE GARGARA

Sahip olduğu C vitamini ile hem vücut direncini katkı sağlayacak olan Ilık Limon suyu aynı zamanda anti bakteriyel özelliği ile boğaz enfeksiyonuna sebep olan mikropların azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

-ELMA SİRKESİ İLE GARGARA

Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle dikkat çeken ve aynı zamanda akne tedavisinde de kullanılan elma sirkesi, içerdiği asidik yapıyla boğazınızın rahatlamasına yardımcı olacaktır.

-HAVA NEMLENDİCİLER

Boğaz ağrısının önemli nedenlerinden biri de hava kuruluğudur. Mümkünse bulunduğunuz ortamda hava nemlendirici kullanmak boğaz ağrınızın geçmesine yardımcı olabilir

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, en basit anlatımıyla boğazda duyulan acı hissi, yutkunma zorluğu ve küçük dil yakınlarında kaşıntı, acı hissi gibi problemlerin genel tıbbi adıdır. Bu bölümde gerçekleşen rahatsızlıklara üst solunum yolu rahatsızlıkları denir.

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ?

Bir çok hastalığın ilk belirtisi olan Boğaz ağrısının çok farklı nedenleri olabilir, ancak bunların en sık görüleni virüs ve bakterilerdir.

Kuru hava, bağırmak ya da yüksek sesle konuşmak, aşırı sıcak tüketimi, aşırı soğuk tüketimi, alerji, gribal enfeksiyonlar, sigara tüketimi, reflü, yoğun baharatlı ve sert yiyecek tüketimi boğaz ağrısının başlıca nedenlerindendir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilk belirtisi olan boğaz ağrısı kişinin dikkatli davranmasıyla birlikte kısa bir süre içerisinde kendiliğinden geçebilir. Ancak önemsenmemesi ve tedavi uygulanmaması durumunda hastalığın ilerlemesine ve ilaç tedavisi almasına yol açabilir.

BOĞAZ AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Bir çok hastalığın ilk belirtisi olduğu gibi koronavirüsün belirtileri arasında da boğaz ağrısı yer almaktadır. Koronavirüs semptomları arasında çok sık görülmeyen burun akıntısı gibi boğaz ağrısı da bazı vakalarda görülebiliyor. Ancak koronavirüsün sık gözlemlenen belirtileri kuru öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik , tat ve koku almada azalmadır. Boğaz ağrısına ek olarak bu semptomlardan bazılarına sahipseniz öncelikle kendinizi karantinaya alıp, doktora başvurunuz.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı corona belirtisi midir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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