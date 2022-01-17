BMW i7 gün sayıyor

BMW tamamen elektrikli model ailesinin lüks sedan üyesi i7 modelinin zorlu test sürecinde son aşamaya giriyor.

Dünyanın her yerinde özel alan veya halka açık yollarda aşırı zorlu koşullarda test edilen araçta bu testler sırasında, elektrik motorlarının, dört tekerlekten çekişin ve yüksek voltajlı pilin maksimum strese maruz kaldığında verdiği tepkiler ölçülüyor. Yüksek sıcaklıklar, asfalt olmayan yollar, toz ve yükseklik farklılıklarına göre farklı testlerden geçen i7, aynı zamanda on binlerce kilometreyi kapsayan test programı kapsamında kavurucu sıcakta dur-kalk trafiğini de içeriyor.

Büyük yükseklik farklılıkları ise elektrik motorlarının ısınma tepkileri ile tamamen elektrikli BMW xDrive'ın tork kontrolü analiz edilebiliyor. Sürüş sistemi üzerindeki yükü daha da artırmak için test programı ayrıca treyler modunda dağ sürüşünü de içeriyor.

Model şu anki WLTP verilerine göre 100 kilometrede 22,5 ile 19,5 kWh arasında tüketim değerlerine sahip.

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