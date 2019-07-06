Bluetooth, 2019'da Ses Teknolojisinde Yeni Bir Süreç Başlatacak

Bluetooth cihaz pazarı, gittikçe değer kazanıyor. Artık otomobilinizden tutun evinize kadar neredeyse birçok teknolojik alette Bluetooth bağlantı seçeneği bulunuyor. Bluetooth teknolojisinin en çok artış gösterdiği kategori ise Bluetooth ses sistemleri.

Araştırmalara göre 2023 yılına kadar her 10 hoparlörden 9'unda Bluetooth bağlantısı bulunacak. Daha da önemlisi, bugün satılan kulaklıkların %50'si Bluetooth bağlantıya sahip. Bu pazardaki artışın fark edilmesi üzerine bu sene içerisinde Bluetooth teknolojisinde büyük gelişmeler yaşanacak.

2019'un ikinci yarısında yeni bir Bluetooth ses mimarisi gelecek

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni bir çekirdek ses mimarisi duyurulacak. Fazla detay belirtilmedi ancak yepyeni özellikler geleceği aşikâr. İlk olarak, yeni mimari daha kaliteli ses iletimi sunacak. Bu mimarinin codecs'i şu an piyasada var mı yok mu bilinmiyor. Gecikme de kalkacak sorunlar arasında olacak. Bu da oyuncu kulaklıklarının Bluetooth varyasyonlarına sahip olması için önemli bir adım olabilir.

Yeni ses mimarisi ayrıca geniş çaplı cihazlarda geniş çaplı özellikler getirecek. Hoparlörlere çok kanallı ses sistemi gelecek ve Bluetooth hoparlör artık ev sinema sistemlerinde kullanılabilecek. Ayrıca ses yayınlama kapasitesinde de geliştirmeler olacak ve bu sayede kulaklıkları istediğiniz Bluetooth kanalına bağlayabileceksiniz. Bu bir televizyon, konserdeki bir müzik veya havaalanında yapılan anonslar bile olabilir. Yani tamamen kablosuz bir gelecek bizleri bekliyor diyebiliriz.