Blue TV'den, Sıfır Bir Hayranlarına Müjde! 6'ıncı Sezon İçin Anlaşma Sağlandı

İnternet üzerinden milyonlara ulaşabileceğini kanıtlayan Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da"dan sevenlerine müjde. İnternet dizileri arasında fenomen haline gelen ve şu an 5'inci sezonu yayınlanan Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin 6'ncı sezonu için anlaşma sağlandı. Büyük kitlelere ulaşan dizinin 6. sezonu da yine yalnızca blutv'de yayınlanacak.

MÜJDE GELDİ

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde geçen hikayede bir grup gencin kanun dışı macerasının ele alındığı dizide, mücadelenin çok daha çetin geçtiği beşinci sezonu devam ederken Türkiye'nin en sevilen dijital platformundan müjdeli haber geldi. Savaş ve arkadaşlarını, 6'ncı sezonda da fırtınalı günler bekleyecek.

YENİ SEZON MERAK UYANDIRACAK

5'inci sezonun bitmesinden kısa bir süre izleyicilerle buluşacak ve çekimlerine başlanan 6'ncı sezon şimdiden merak uyandıracak.

YENİ BÖLÜM ÇARŞAMBA GÜNÜ

Suçun doğal bir durum olarak karşılandığı bu topraklarda Hürriyet Mahallesi gençlerini, birer kahramana dönüştüren Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü blutv'de.