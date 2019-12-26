26.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:35

Rasulayn'daki Süryani Kilisesi'nde Noel Ayini RASULAYN - Rasulaynlı Süryaniler yeni yıl dolayısıyla Kilisede ayinlerini yaptı. "Biz Müslüman, Hristiyan, Alevi, Kürt, Dürzi, Arap hepimiz kardeşiz. Burada ibadetimizi yapıyoruz. Adalet getirdiği için, bizi PKK/YPG'den kurtardığı için Türk Devleti'ne, Türk askerine teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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