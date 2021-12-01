Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı Karaman'da yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santralinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santralinde meydana gelen iş kazasında 1 İşçi yaralandı.

Olay, Karaman-Ereğli Karayolu üzerinde yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral inşaatında çalışmakta olan Y.Y. (22), isimli işçi kaynak yapıldığı sırada demir parçasının göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri

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