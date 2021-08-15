BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
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BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta emekli aşçı Şahin Eker (57), aracıyla hareket halindeyken yol kenarında bir köpekle kavga eder halde bulduğu puhu kuşunu korumaya aldı.

SİVAS'ta emekli aşçı Şahin Eker (57), aracıyla hareket halindeyken yol kenarında bir köpekle kavga eder halde bulduğu puhu kuşunu korumaya aldı. Kanadında sorun olduğu sanılan kuşu aracına alarak evinin garajına götüren Eker, Belediye Hayvan Barınağı'ndan gelen ekibe teslim etti.

Kent merkezinde Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Şahin Eker, dün sabah aracıyla seyir halindeyken yol kenarında puhu kuşunu bir köpekle kavga ederken gördü. Eker, kanadında sorun olduğunu sanılan puhu kuşuna köpeğin zarar verebileceğini düşünerek bir bezle alıp evinin garajına götürdü. Kuşu bir süre misafir eden ve beslemeye çalışan Eker daha sonra belediyeden gelen hayvan ambulansına teslim etti. Puhu mahalle halkının da ilgisini çekti. Ziyaret eden meraklılar bol bol fotoğraf çekti.

Kuşu ilk gördüğünde uçamadığını vurgulayan Şahin Eker, "Bir akrabamızın cenaze yemeğine et siparişi vermiştik. Sabah onu almak için aracımla kasaba gidiyordum. Oraya giderken saat bu hayvanın başında bir köpek bekliyordu. Kuş ona sesler çıkardıkça köpek de ona yaklaşamıyordu. Kimse de yanlarına yanaşamıyordu. Ben arabayı durdurdum. Hayvan uçamıyordu, arabadan bir bez aldım ve hayvanın üzerine örttüm. Arabaya koydum ve evimin garajına getirdim. Onu beslemeye çalıştım. Fazla bir şey almadı. Biraz su verdim, gagasını batırdı ama onu da içmedi" dedi.

'KURTARMAK İSTEDİM'

Kuşun kendisini bir süre sonra benimsediğini söyleyen Eker, "İlk gördüğümde hiç şaşırmadım. Çünkü doğada kuşlarla iç içeyiz. Bir de 10-15 sene önce bir daha böyle bir kuş görmüştüm. Televizyonda da görmüştüm. O yüzden şaşırmadım. Sadece kurtarmak istedim. İlk zamanlar benden kaçıyordu. Sonrasında galiba güven vermeye başladım. Beni kendisine yaklaştırdı ifadelerini kullandı.

Belediye hayvan barınağında tedavisi yapılacak olan puhu daha sonra doğaya salınacak.

BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
BİTKİN HALDE BULDUĞU PUHUYU BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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