Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
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Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti

Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

SİVAS'ta emekli aşçı Şahin Eker (57), aracıyla seyir halindeyken yol kenarında bir köpeğin havlayarak başında beklediği baykuşgillerden puhuyu kurtararak korumaya aldı.

SİVAS'ta emekli aşçı Şahin Eker (57), aracıyla seyir halindeyken yol kenarında bir köpeğin havlayarak başında beklediği  baykuşgillerden puhuyu kurtararak korumaya aldı. Bitkin halde ve kanadında sorun olduğunu düşündüğü kuşu aracına alarak garajına götüren Eker, daha sonra Belediye Hayvan Barınağı'ndan gelen ekibe teslim etti. 

Kent merkezinde Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Şahin Eker, dün sabah aracıyla seyir halindeyken yol kenarında bitkin halde uçamayan puhuyu, bir köpeği kendisinden uzaklaştırmaya çalışırken gördü. Eker, kanadında sorun olduğunu düşündüğü puhuya köpeğin zarar vermesine engel oldu. Eker, puhuyu bir bezle zarar vermeden alarak evinin garajına götürdü. Kuşu bir süre evinde tutan ve beslemeye çalışan Eker, daha sonra haber verdiği belediyeden gelen hayvan ambulansına teslim etti. Puhu, mahalle halkının da ilgisini çekti. Ziyaret eden meraklılar bol bol fotoğraf çekti.

Kuşu ilk gördüğünde uçamadığını vurgulayan Şahin Eker, "Bir akrabamızın cenaze yemeğine et siparişi vermiştik. Sabah onu almak için aracımla kasaba gidiyordum. Oraya giderken yol kenarında gördüm; hayvanın başında bir köpek bekliyordu. Kuş ona sesler çıkardıkça köpek de ona yaklaşamıyordu. Kimse de yanlarına yanaşamıyordu. Ben arabayı durdurdum. Hayvan uçamıyordu, arabadan bir bez aldım ve hayvanın üzerine örttüm. Arabaya koydum ve evimin garajına getirdim. Onu beslemeye çalıştım. Fazla bir şey almadı. Biraz su verdim, gagasını batırdı ama onu da içmedi" dedi.'KURTARMAK İSTEDİM'

Kuşun kendisini bir süre sonra benimsediğini söyleyen Eker, "İlk gördüğümde hiç şaşırmadım. Çünkü doğada kuşlarla iç içeyiz. Bir de 10-15 sene önce bir daha böyle bir kuş görmüştüm. Televizyonda da görmüştüm. O yüzden şaşırmadım. Sadece kurtarmak istedim. İlk zamanlar benden kaçıyordu. Sonrasında galiba güven vermeye başladım. Beni kendisine yaklaştırdı" ifadelerini kullandı. Belediye hayvan barınağında tedavisi yapılacak olan puhu daha sonra doğaya salınacak.


- Sivas
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti
Bitkin haldeki puhuyu köpekten kurtarıp, ekiplere teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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