Bitirim İkili konusu nedir? Bal Kaymak oyuncuları ve Bal Kaymak özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bitirim İkili televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bal Kaymak konusu, özeti ve Bal Kaymak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bitirim İkilinin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bitirim İkili, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bitirim İkilini izleyecek olanların merak ettiği Bal Kaymak konusu nedir, Bal Kaymak oyuncuları kimler ve Bal Kaymak özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİTİRİM İKİLİ KONUSU NEDİR?

Yapımcı Arthur Sarkissian, çok sevilen 'Rush Hour' serisinin dördüncü filminin yapımına başladıklarını açıkladı. Diğer filmlerde olduğu gibi Jackie Chan ve Chris Tucker'ın başrollerinde yer alacağı filmin yapımcısı Sarkissian, bu sonuncu filmin ilk filme yakın olacağını belirtti. Üçüncü filmle yaratılan hayal kırıklığını telafi edeceklerini duyuran Sarkissian, yepyeni bir şey deneyeceklerini açıkladı.

BİTİRİM İKİLİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brett Ratner

Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Ken Leung, Tzi Ma

Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim

Yapım Yılı: 1998 (97 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Ocak 1999 Cuma

Senaryo: Ross LaManna, Jim Kouf

Yapım Ülkesi: ABD