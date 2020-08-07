Bitirim İkili 3 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 3 oyuncuları ve Bitirim İkili 3 özeti!
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Bitirim İkili 3 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 3 oyuncuları ve Bitirim İkili 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bitirim İkili 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bitirim İkili 3 konusu, özeti ve Bitirim İkili 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bitirim İkili 3 filminin detayları…

Bitirim İkili 3 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 3 oyuncuları ve Bitirim İkili 3 özeti!
07.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:03

İzleyenleri ekrana bağlayan Bitirim İkili 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bitirim İkili 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Bitirim İkili 3 konusu nedir, Bitirim İkili 3 oyuncuları kimler ve Bitirim İkili 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu kez olayların büyük bölümünün Paris´te geçtiği filmde, iki polis (Jackie Chan, Chris Tucker) gene suçlulara karşı, Eyfel kulesinden, arka sokaklara kadar her yerde savaşıyorlar. 150 milyon dolarlık bütçesiyle Bitirim İkili 3 (Rush Hour 3) izleyicilere sonsuz bir aksiyon ve eğlence vaat ediyor.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brett Ratner

Oyuncular: Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh, Max von Sydow

Tür: Aksiyon, Komedi

Yapım Yılı: 2007 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ekim 2007 Cuma

Senaryo: Jeff Nathanson, Ross LaManna

Yapımcı Firma: New Line Cinema

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince

Orijinal Adı: Rush Hour 3

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