Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
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Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

Balıkesir'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper isimli bir kişi, tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

22.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:59
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, tutuklananSafiye Gökçe Yüce'ye 200 bin lirasını kaptıran ardından bunalıma giren Alper K. intihar etti.

BUNALIMA GİRDİ

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi.

TABANCAYLA KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Safiye Gökçe Yüce
Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
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HABER YORUMLARI (11)

  • HEMŞİRE HASTASI 61:
    eşeklik paraylamı diger tarafta bitcoin toplamak icin başarılar diler.sıradaki kazık yiyen malı cagırıyoruz
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  • SERKAN YİLMAZ:
    Bi avukat dedi ki "çaldın da mı bana geldin yoksa çaldırdın mı" çaldırdım deyince işin çok zor keşke çaldım deseydin onu hallederdik problem olmazdı dedi...Başka bisey demeye gerek varmı...ülkemin içler acısı hali...
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  • MURO:
    bu tip suclar dan her suc icin on ve bir suru suc var ise o zaman direk ømur boyu hapis verilecek de akp kader kurbanlari dedigi bunlar bunlar icin ceza yok yakala birak nedense bunlari koruyan gizli bir el var
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  • BİRİKEDİMİ7:
    kolay para kazanma hırsı, alınteri olmadan beleş geçinme sebebi bunlar, çakallara gün doğuyor
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  • HÜZÜN:
    ÇOK ÜZÜCÜ VE ACI, ister sol olsun ister son 17 yılda akp yönetimi olsun nedense bu ülkede dolandırıcıların sahtekarların ceza ile başı neden ezilmez :(((
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  • MESUT:
    Allah affetsin. Bir hata yapmissin dolandiriciya inanmissin ama bu sefer intihar ederek daha buyuk hata yaptin. Ne olursa olsun dertlerler sorunlarla gelmedik dunyaya ve onlarla gitmeyecegiz. İmtahani kaybetmemek lazim
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  • BURALCAN:
    Şimdi safiye meymenetsizi üç günlük dünya zevki ve hırsı için değdi mi yazık değil mi o kişiye ve ailesine sence ahirette bunun acısını burnundan fitil fitil getirmezler mi
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  • ERDEM TUNALI:
    dolandırıcı cenneti ülkemiz , hükümette cezaları azaltmaya çalışıyo teşvik niteliginde...
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  • ANKARAGÜÇLÜ:
    HİÇ BİRŞEY DEĞİŞMEYECEK, BU KARI İYİ BİRKAÇ AVUKAT İLE YARIN BİRGÜN HAPİSTEN ÇIKAR, BUNDAN SONRAKİ FIRILDAKLIKLARINI DAHA TEMKİNLİ YAPAR, CANINA KIYAN ABİYE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM
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