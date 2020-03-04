Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı
Haberler » Dünya » Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı - Haberler

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

04.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:35
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı

Kanalı N12, Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e koronavirüsü teşhisi konulduğunu belirtti.

PRENS VİRÜSÜ FİLİPİNLİ ÇALIŞANINDAN KAPTI İDDİASI

İddialara göre prens sarayında oluşturulan özel alanda karantina altına alındı. Zayed'in virüsü sarayda çalışan bir Filipinli işçi vasıtası ile kaptığı belirtildi.


Haber Videosu

: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler