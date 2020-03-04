Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı

04.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:35

İsrail Kanalı N12, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e koronavirüsü teşhisi konulduğunu belirtti.

PRENS VİRÜSÜ FİLİPİNLİ ÇALIŞANINDAN KAPTI İDDİASI

İddialara göre prens sarayında oluşturulan özel alanda karantina altına alındı. Zayed'in virüsü sarayda çalışan bir Filipinli işçi vasıtası ile kaptığı belirtildi.

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