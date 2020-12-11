Birkan Sokullu'dan çarpıcı özel hayat itirafı!
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Birkan Sokullu'dan çarpıcı özel hayat itirafı!

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:15
Birkan Sokullu'dan çarpıcı özel hayat itirafı!

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu, Hello dergisine konuştu. 1,5 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Oyuncu Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile yaşadığı aşka ilişkin, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. Çiftin evlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:15:12. #1.15#
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