Birkan Sokullu'dan çarpıcı özel hayat itirafı!

Oyuncu Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile yaşadığı aşka ilişkin, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. Çiftin evlenmesi bekleniyor.





Kaynak: Snob Magazin