Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi - Haberler
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Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kartal'da yaşayan 17 yaşındaki Arda Yurtseven ve Isparta'da aynı yaştaki Alişan Soylu sırra kadem basmıştı. Ailelerinin ihbarıyla günlerce aranan iki gencin acı haberi gelmişti. Birkaç gün arayla hayatlarını kaybeden gençlerin ölümünde Mavi Balina oyunu şüphesi gündeme geldi. Dünya genelinde çok sayıda çocuğu intihara sürükleyen oyunun iki gencin ölümüne neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Ölümleriyle sevenlerini yasa boğan gençlerin binlerce çocuğu ölüme sürükleyen ' Mavi Balina' oyununu oynadığı iddia edildi.

İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde kaybolmuştu. Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi. Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

İntihar ettiği öne sürülen Arda Yurtseven'in arkadaşları son zamanlarında içine kapanık olduğunu ve kendi halinde gezindiğini söylediği belirlendi. Ayrıca 'Mavi Balina' oyunu iddiaları üzerine emniyet güçleri çalışma başlatmıştı. Isparta'nın Aksu ilçesinde 23 Eylül Perşembe günü kaybolduktan 4 gün sonra cesedi bulunan Alişan Soylu'nun (17) ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Liseli gencin ölümüne Mavi Balina oyunu şüphesi üzerinde duruluyor. Soylu'nun cep telefonu ve bilgisayarı mercek altına alındı.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması. Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor. Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi
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Haber: Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi - Haberler
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