Birçok ünlünün Cadılar Bayramı kutladığı sırada Sudan'a giden Gamze Özçelik'e övgü yağdı

02.11.2019 15:07

Tüm dünyada kutlanan Cadılar Bayramı Türkiye'de de kutlandı. Birçok ünlü önceki akşam, birbirinden farklı kostüm ve kıyafetlerle partilere katıldı. Bazı isimler farklı yerlerdeydi. Onlardan biri de Gamze Özçelik.

SUDAN'A GİTTİ

Son dönemde adı sık sık yurt dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik, bir kez daha yardıma ihtiyacı olanlara koştu. Eski manken ve oyuncu Özçelik, bu kez Sudan'daydı. Özçelik, Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

İKİ GÜN ÖNCE HALEP'TEYDİ

Özçelik iki gün önce de Halep'te çekilmiş fotoğraflarını şu not ile paylaştı: "Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettirmeseydi ne yapardık acaba? ya duymaz olsaydı kalbimiz? ya sahip olduğumuz şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. 'İyi ki ahiret var' diyorsun burada. 'İyi ki' Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah'ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır.