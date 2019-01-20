Bircan Bali, Yeni Aşkını Sosyal Medyadan İlan Etti
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, yeni aşkını ilan etti. Avukat Ömer Gezen'le aşk yaşayan Bali, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ile birlikte sunan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bircan Bali yeni sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
Bircan Bali en son eski sevgilisi Özkan Şen ile gündeme gelmiş ve fotoğrafları olay olmuştu. Yaz aylarının sonlarına doğru Özkan Şen ile aşk fotoğrafı gündeme düşen Bircan Bali hafta sonu yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu.
YENİ AŞKINI PAYLAŞTI
Bircan Bali uzun zamandır hayatında biri olduğunu ve bu kişinin avukat olduğunu açıklamıştı. Bali hafta sonu ise sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraf paylaştı.
SEVGİLİSİ YÜZÜK ALDI
Sevgilisi tarafından alınan yüzüğü de paylaşan Bircan'ın yeni sevgilisi Av. Ömer Gezen.
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çokta dertti bizde meraktan ölüyorduk senide tanıyamadıkCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Senin aşkından kuşundan yav:)Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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5-10 tl ye heryerde satılan yüzüklere benziyor:)))Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Sözde mesafeli yayın yapan, sözde Kur''an yayınlayan, sözde sağcı kanal Beyaz TV reyting uğruna düştüğü hallere bakın. Yarı çıplak kadınların ekranda boy göstermesi Adnan Oktar''ın yaptıklarını hatırlatmıyor mu?Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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hayatını dul ve ekranların dedikoducusu olarak geçireceksin asla zengin koca bulamican daha çok yüzükler gelir geçer. . .Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır