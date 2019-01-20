Bircan Bali, Yeni Aşkını Sosyal Medyadan İlan Etti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ile birlikte sunan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bircan Bali yeni sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU

Bircan Bali en son eski sevgilisi Özkan Şen ile gündeme gelmiş ve fotoğrafları olay olmuştu. Yaz aylarının sonlarına doğru Özkan Şen ile aşk fotoğrafı gündeme düşen Bircan Bali hafta sonu yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu.

YENİ AŞKINI PAYLAŞTI

Bircan Bali uzun zamandır hayatında biri olduğunu ve bu kişinin avukat olduğunu açıklamıştı. Bali hafta sonu ise sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraf paylaştı.

SEVGİLİSİ YÜZÜK ALDI

Sevgilisi tarafından alınan yüzüğü de paylaşan Bircan'ın yeni sevgilisi Av. Ömer Gezen.