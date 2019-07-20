Bircan Bali, birkaç gün önce evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

Bircan Bali, birkaç gün önce evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Ömer Gezen'den evlilik teklifi alan ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Bircan Bali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, uzun zamandır birlikte olduğu avukat Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldı. Bali, yaşadığı mutluluğu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz sene Şenol İpek'ten boşanan Bircan Bali, şarkıcı Mr. Jade'den sonra avukat Ömer Gezen'le aşk yaşayamaya başlamış ve evlilik kararı almıştı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz gün paylaştığı tektaş yüzük fotoğrafıyla evlilik teklifi aldığını duyurarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Bali, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı açıklamada "Çok uzatmayacağım sormayın diye yazıyorum bitti. Ayrıldık bunu benim ağzımdan ilk defa duydunuz ama teklif bla bla falan filan. Evet biliyorum ama olmadı saygım devam eder." dedi. Bircan Bali, Instagram hesabından paylaştığı tektaş yüzüğün fotoğrafını da sildi.

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