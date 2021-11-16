Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor

Sanatçının ev kirasını ödeyen Selin Ciğerci'nin Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi. İddialara göre Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacaktı.

Magazinsortie'nin haberine göre; Harika Avcı geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelmişti. Evinin kirasını ödeyemediği, borçları birikince evinin doğalgazı, elektriği ve suyunun kesildiği, hatta piknik tüpüyle yemek pişirdiği ve komşularından borç para aldığı ileri sürülmüştü. Sosyal medyada yaptığı reklamlarla büyük bir kazanç elde eden ve kendi kozmetik markası olan Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalışmış ancak ulaşamamıştı. Ancak uzun bir çabadan sonra Ciğerci, Avcı'ya ulaştı ve masraflarını üstlendi. Harika Avcı, 90'larda Maksim Gazinosu'nda sahne almış ve ünlü gazinocular kralı Fahrettin Arslan'ın 'projesi' olarak tanınmıştı.

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