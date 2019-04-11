Bir Zamanlar Çukurova'ya Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy Dahil Oldu

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye bir ünlü oyuncu daha dahil oldu.

4 BÖLÜM İÇİN ANLAŞILDI

Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ı bulunduran dizinin kadrosuna Rüzgar Aksoy, dahil oluyor. Kadroya dahil olacak Rüzgar Aksoy'la 4 bölümlüğüne anlaşıldığı da öğrenildi.

HÜNKAR'IN YEĞENİ KARAKTERİNE CAN VERECEK

Başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün bulunduğu Kara Sevda dizisiyle adını duyurmayı başaran Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu. Aksoy, dizide Hünkar'ın yurtdışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun dizide şimdilik 4 bölüm oynaması kararlaştırıldı.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 5 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.

Rüzgar Aksoy, şimdiye dek 50 civarında film için seslendirme yaptı, ayrıca 10 film ve dizide rol aldı. Son oynadığı dizilerden Kara Sevda'da Tarık karakterini canlandırdı.