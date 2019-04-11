Bir Zamanlar Çukurova'ya Ünlü Oyuncu Rüzgar Aksoy Dahil Oldu
Perşembe günleri seyircileri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dahil oldu.
Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye bir ünlü oyuncu daha dahil oldu.
4 BÖLÜM İÇİN ANLAŞILDI
Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ı bulunduran dizinin kadrosuna Rüzgar Aksoy, dahil oluyor. Kadroya dahil olacak Rüzgar Aksoy'la 4 bölümlüğüne anlaşıldığı da öğrenildi.
HÜNKAR'IN YEĞENİ KARAKTERİNE CAN VERECEK
Başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün bulunduğu Kara Sevda dizisiyle adını duyurmayı başaran Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu. Aksoy, dizide Hünkar'ın yurtdışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun dizide şimdilik 4 bölüm oynaması kararlaştırıldı.
RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
Rüzgar Aksoy, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 5 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.
Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.
Rüzgar Aksoy, şimdiye dek 50 civarında film için seslendirme yaptı, ayrıca 10 film ve dizide rol aldı. Son oynadığı dizilerden Kara Sevda'da Tarık karakterini canlandırdı.
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sıkıcı olmaya başladı sanki bu dizide kovalaşıp duruyorlar sürekliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şu esas oğlan rollerini kenan imirzalıoğlunda daha iyi oynayan bi adam çıkmadı hala. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırYAMANLARIN DEMIRININ HAKKINI YEME: Adam 4 dörtlük2 Yayından Kaldır
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Bitirin şu salak diziyi. Yada bitirmeyin . o bitti diye yerine daha salağını yaparsınızCevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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. . . . YAKIŞIR. . . . USTA BİR OYUNCU '''' YUNUS EMRE aşkın yolculuğu ''''dizisinde minberci hasan rolünü gayet başarılı bir şekilde canlandırmıştı. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır