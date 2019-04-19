Bir Zamanlar Çukurova'ya Damga Vuran Samanlık Sahnesi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Konakta çalışan Saniye'nin eşi Gaffur'u diğer bir kadınla çalışanla samanlıkta bastı.

İki kadının karşı karşıya geldiği anlar ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

GAFFUR VE SEHER YAKINLAŞIYOR

Saniye, Seher'in çöpü karıştırdığını ve Züleyha'nın çocuk düşürdüğünü söylediğini duyuyor. Saniye sinirle mutfağa girdiği anda Gaffur ile Seher yakınlaşıyor. Saniye ikisinin yakınlaşmasını fark edip Seher'e göz dağı veriyor. Seher, Gaffur'un onu korumasını beklerken Saniye bir bir laflarını sıralıyor.

EŞİNİ SEHER'LE SAMANLIKTA BASTI

Bu olayın ardından Gaffur, Seher'in gönlünü almak için onun istediği küpeleri alarak samanlıkta çalışan Seher'in yanına gidiyor. Sözleriyle Seher'in gönlünü alan ve aldığı küpeleri takan Gaffur, yakınlaşıyor. Eşi ve Seher'in seslerini duyan Saniye ise yanlarına gelerek Seher'e tokat atıyor.

TOKAT ATTI

Saniye'nin kendisine tokat atmasıyla yere düşen Seher'e bir darbe de kendisine destek olmayan Gaffur'dan geliyor. Sinirlerine hakim olamayan Saniye, Seher'in üzerine çıkarak hırpalıyor.

GAFFUR'A GÖZDAĞI VERDİ

Hırsını alamayan Saniye, eşi Gaffur'a vurarak ikinci bir hatasında cinsel organını kesmekle tehdit etti.