Bir Zamanlar Çukurova'ya Damga Vuran Samanlık Sahnesi
Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Saniye'nin eşiyle aşk yaşayan Seher'i samanlıkta basarak dövmesi diziye damga vurdu.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Konakta çalışan Saniye'nin eşi Gaffur'u diğer bir kadınla çalışanla samanlıkta bastı.
İki kadının karşı karşıya geldiği anlar ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
GAFFUR VE SEHER YAKINLAŞIYOR
Saniye, Seher'in çöpü karıştırdığını ve Züleyha'nın çocuk düşürdüğünü söylediğini duyuyor. Saniye sinirle mutfağa girdiği anda Gaffur ile Seher yakınlaşıyor. Saniye ikisinin yakınlaşmasını fark edip Seher'e göz dağı veriyor. Seher, Gaffur'un onu korumasını beklerken Saniye bir bir laflarını sıralıyor.
EŞİNİ SEHER'LE SAMANLIKTA BASTI
Bu olayın ardından Gaffur, Seher'in gönlünü almak için onun istediği küpeleri alarak samanlıkta çalışan Seher'in yanına gidiyor. Sözleriyle Seher'in gönlünü alan ve aldığı küpeleri takan Gaffur, yakınlaşıyor. Eşi ve Seher'in seslerini duyan Saniye ise yanlarına gelerek Seher'e tokat atıyor.
TOKAT ATTI
Saniye'nin kendisine tokat atmasıyla yere düşen Seher'e bir darbe de kendisine destek olmayan Gaffur'dan geliyor. Sinirlerine hakim olamayan Saniye, Seher'in üzerine çıkarak hırpalıyor.
GAFFUR'A GÖZDAĞI VERDİ
Hırsını alamayan Saniye, eşi Gaffur'a vurarak ikinci bir hatasında cinsel organını kesmekle tehdit etti.
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süper diziCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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4/d kamu işçisi zam bekliyor.... heyyyy yukarıdakilerCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırŞAKİR: YÜZDE 4 NEYİNE YETMİYO ŞAKİRRRRRRR. . . . :):)Yayından Kaldır
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1)-SİMİT ÇAY HESABI YAPAN MİLLETVEKİLİNE NEDEN YORUM YAPAMIYORUZ. 2)-BİR AY BOYUNCA SADECE SİMİT VE ÇAY İLE KARIN DOYARMI KENDİSİ BUNU DENEMİŞMİ. 3)-DİĞER GİDERLERİMİZİ NASIL KARŞILAYACAĞIZ. AMA BENDE BURAYA YAZARAK KİMDEN CVP ALACAĞIM KİCevap Yaz 11 1 Yayından KaldırBEN NAZ!: bide asgari ücret 353 liraya denk geliyormuş acaba soğan, patates, biber, un, şeker, çay, ekmek, et, deterjan falan 2002de kaç liraydı şimdi kaç liraya denk geliyor bunu da bi dile getirseler dicem ama dilleri yanar dilleri. yatacak yeri yok hiç birinin.Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır