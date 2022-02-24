Bir Zamanlar Çukurova Vahap kimdir? Ergün Metin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Vahap gerçek adı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova Vahap kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde Vahap karakteri ilk kez görüldü. Diziye yeni katılan Vahap karakterine hayat veren Ergün Metin internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. İzleyiciler internette en çok "Bir Zamanlar Çukurova Vahap kimdir? Ergün Metin kimdir? Ergün Metin kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularına cevap aramakta. İşte detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA VAHAP KİMDİR?

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide Vahap karakteri son bölüme damga vuruyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölüm özetine göre; Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

ERGÜN METİN KİMDİR?

24 Mart 1985 yılında Malatya'da dünyaya gelen Ergün Metin, 36 yaşındadır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda görev almıştır. Ergün Metin, daha önce Alevlerin Ardından, Şampiyon: Bold Pilot, Aşk ve Mavi, Çukur, Yeşil Deniz, Bir İstanbul Masalı, Dudullu Postacısı, Gayrimeşru, Takım Mahalle Aşkına gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

Fiilmografi

2005 – Bir İstanbul Masalı

2016 – Yeşil Deniz

2017 – Çukur

2017 – Aşk ve Mavi

2018 – Şampiyon: Bold Pilot

2019 – Alevlerin Ardından

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