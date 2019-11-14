Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Uğur Güneş şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşıyor

14.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:18

Reytinglerde ilk sırayı Mucize Doktor'la paylaşan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu.

SÜRPRİZ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek'le adı aşk dedikodularına karışan Uğur Güneş'in sürpriz bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Onur Akay, internet sitesinde Uğur Güneş'in kendinden yaşça büyük şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını yazdı.

"BANA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİLER"

Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım" diyerek ifşa etti.

ESKİ EŞİNDEN OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Elazığspor'un teknik direktörü olan Levent Eriş'le olan evliliğini 2014 yılında olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Reyhan Cansu, bir dönem Eriş'ten olan oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.